Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verstoß gegen Corona-Auflagen - Zwölf junge Leute treffen sich in Tiefgarage ++ Hansalinie A1 - Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss ++ Nächster Diebstahl im Reiterstübchen ++

Rotenburg (ots)

Verstoß gegen Corona-Auflagen - Zwölf junge Leute treffen sich in Tiefgarage

Bremervörde. Ein besorgter Zeuge hat sich am Mittwochabend bei der Polizei gemeldet und von zwölf jungen Leute berichtet, die entgegen der aktuellen Corona-Bestimmungen in der Tiefgararge eines Einkaufsmarktes an der Industriestraße zusammengekommen waren. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei überprüfte die Mitteilung und traf in der Tiefgararge tatsächlich auf zwölf junge Männer und Frauen im Alter von 17 bis 24 Jahren. Sie waren mit ihren Autos gekommen und standen jetzt viel zu eng und ohne Mund-Nase-Bedeckung beieinander. Beim Eintreffen der Polizei rannten sie zunächst davon und zogen sich beim Weglaufen zum Teil die Schutzmasken hoch. Die Polizei konnte alle Betroffenen ermitteln. Gegen sie wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Hansalinie A1 - Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Sottrum/Elsdorf/A1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen haben am Mittwochabend auf der Hansalinie zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die vermutlich unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Gegen 19.45 Uhr wurde eine Streifenbesatzung zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Stuckenborstel in Richtung Hamburg auf den Toyota eines 22-jährigen Mannes aufmerksam. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Marihuana stand. Er musste eine Blutprobe abgeben. Um 22.40 Uhr stoppte eine andere Streifenbesatzung einen 26-jährigen Autofahrer auf dem Autobahnparkplatz Hatzte. Auch bei ihm erkannten die Beamten Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Demnach hatte er ebenfalls einen Joint geraucht. Dem 26-Jährigen blieb nichts anderes übrig - auch ihm wurde von einem Arzt Blut abgenommen.

Nächster Diebstahl im Reiterstübchen

Rotenburg. Ein unbekannter Dieb hat dem Lokal des Reitclubs Rotenburg an der Visselhöveder Straße am Dienstagnachmittag erneut einen unliebsamen Besuch abgestattet. Kurz nach 16 Uhr betrat der Täter das Reiterstübchen und hebelte den Kaffeeautomaten auf. Mit einhundert Euro verließ er das Vereinsgebäude und ging zu Fuß in das angrenzende Wohngebiet. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Betrüger verkauft minderwertige Lederjacken an Senioren

Rotenburg. Ein älteres, Rotenburger Ehepaar ist am Mittwochnachmittag auf einen Betrüger hereingefallen. Die 83 und 86 Jahre alten Senioren bekamen gegen 12.30 Uhr Besuch von einem angeblichen, ehemaligen Arbeitskollegen. Der Fremde bot ihnen drei Lederjacken für fünfhundert Euro zum Kauf an. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um minderwertige Ware. Die Geschädigten erstatteten bei der Polizei eine Strafanzeige, müssen aber damit rechnen, dass sie ihr Geld nicht wiedersehen.

Falsche Polizistin ohne Erfolg

Gnarrenburg. Am Mittwochvormittag hat sich eine falsche Polizistin bei einem 84-jährigen Gnarrenburger gemeldet. Am Telefon gab die angebliche Kommissarin an, dass der Enkel des Angerufenen einen Verkehrsunfall verursacht und dabei eine Frau verletzt habe. Mit einer schnellen Geldzahlung könne er ihn vor einer Haftstrafe schützen. Der 84-Jährige reagierte richtig und legt auf.

Transporter verunglückt bei Schneeglätte

Visselhövede/Bretel. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg von Bretel in Richtung Bundesstraße 440 ist am Mittwochvormittag ein 35-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 11 Uhr bei winterlichen Straßenverhältnissen vermutlich zu schnell unterwegs. Sein Transporter kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit zwei Straßenbäumen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp zwanzigtausend Euro.

Holz in Tonne verbrannt - Polizei schreitet ein

Visselhövede. Die Visselhöveder Polizei hat am Mittwoch ein Bußgeldverfahren gegen einen 23-jährigen Mann eingeleitet. Er hatte gegen 14.30 Uhr auf einem Grundstück an der Friedrich-Ebert-Straße Holz in einer Tonne verbrannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell