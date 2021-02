Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbrüche in drei Kindergärten ++ Einbruch in Taxiunternehmen misslingt ++ Ladendieb beleidigt Polizisten und Discounter-Mitarbeiter ++ Einbruch in Gemeindesaal der Kirche ++

Rotenburg (ots)

Einbrüche in drei Kindergärten

Zeven. Neben den Einbrüchen in zwei Heeslinger Kindergärten ist es in der Nacht zum Dienstag auch in Zeven zu drei gleichgelagerten Taten gekommen. Gegen 1.30 Uhr schlugen vermutlich die gleichen Täter eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Kindergartens an der Berliner Straße ein. In der Einrichtung suchten sie nach Beute, wurden aber nicht fündig. In der Straße Klostergang warfen sie in derselben Nacht mit einem Stein ein Bürofenster des Kindergartens "Die Börde" ein. Auch hier betraten sie das Gebäude. Im Büro fanden sie einen Tresorwürfel und eine Geldkassette. Beides nahmen sie mit. Beim Sprachheilkindergarten in der Straße An der Mehde hebelten die Unbekannten ein Fenster auf. Auch hier dürfte die Zielrichtung klar gewesen sein. Die Einbrecher öffneten einen Tresor und nahmen das Bargeld heraus.

Einbruch in Taxiunternehmen misslingt

Zeven. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag versucht in ein Taxiunternehmen an der Bremer Straße einzubrechen. Sie hebelten an einer Holztür, schafften es aber nicht sie zu öffnen. So blieben sie am Ende ohne Beute.

Ladendieb beleidigt Polizisten und Discounter-Mitarbeiter

Bremervörde. Am Dienstagnachmittag ist ein 40-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl in einem Discounter an der Straße Am Bahnhof Süd erwischt worden. Er hatte eine Damenstrumpfhose, Nagellack, einen Funkwecker und ein Steckdosenlicht in seiner Jacke verschwinden lassen. An der Kasse bezahlte der Mann nur die restlichen Waren aus seinem Einkaufswagen. Nachdem Mitarbeiter ihm den Diebstahl vorwarfen, wurde die Polizei gerufen. Gegenüber den Beamten behauptete der 40-Jährige, dass die Waren in seiner Jackentasche sein Eigentum wären. Das ließ sich schnell widerlegen. Die Beamten leiteten gegen den Mann zunächst ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein. Als er sich bei den Mitarbeitern des Discounters und auch bei den Polizisten mit einer obszönen Geste verabschiedete, wurden im auch noch die Beleidigung vorgeworfen.

Einbruch in Gemeindesaal der Kirche

Bremervörde. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in den Gemeindesaal der St.-Liborius-Kirchengemeinde an der Kirchstraße eingebrochen. Mit zwei Pflastersteinen aus einer Beetbegrenzung warfen sie zwei Fensterscheiben eines Büros ein. Durch das Loch in der Scheibe öffneten sie das Fenster und stiegen ein. Gefunden haben die Einbrecher offenbar nicht das Richtige. Ohne Beute verließen sie das Gebäude durch den Haupteingang.

Einbruch in Stadtbücherei misslingt

Bremervörde. In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter versucht in die Stadtbücherei am Rathausmarkt einzubrechen. Sie hebelten erfolglos an einer Tür und machten sich dann ohne Beute aus dem Staub.

65-Jährige beim Einkaufen bestohlen

Rotenburg. Am Montagvormittag ist eine 65-jährige Rotenburgerin beim Einkaufen in einem Discounter am Waldweg Opfer von Taschendieben geworden. Die Frau hatte zunächst nicht bemerkt, dass die Täter ihre Geldbörse aus der Jackentaschen nahmen. Später stellte sie den Diebstahl fest. Im Portemonnaie befanden sich neben Bargeld auch ihr Personalausweis, der Führererschein und eine Bankkarte. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei vor allem Seniorinnen und Senioren Wertgegenstände beim Einkaufen in den Jackeninnentaschen direkt am Köper bei sich zu tragen.

