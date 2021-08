Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis beleidigt Polizeibeamten

Bocholt (ots)

Am Montag kontrollierten Polizeibeamte gegen 11.05 Uhr auf der Münsterstraße einen Kastenwagen mit irischer Zulassung. Bei der Überprüfung des 21 Jahre alten Fahrers, der in Schondorf gemeldet ist, stellte sich heraus, dass dieser lediglich über eine ausschließlich in Irland gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein - auch wegen der Beleidigung, die der 21-Jährige gegenüber einem der Beamten aussprach.

