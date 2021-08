Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Lkw Fußgängerampel abgerissen und geflüchtet

Bocholt (ots)

Am Montagmorgen bog ein noch unbekannter Lkw-Fahrer gegen 07.55 Uhr von der Alfred-Flender-Straße nach rechts auf die Kaiser-Wilhelm-Straße ab und touchierte dabei die Lichtzeichenanlage. Die Fußgängerampel wurde dabei komplett abgerissen. Der Lkw-Fahrer bremste nach Aussage eines Zeugen ab, setzte dann aber seine Fahrt fort. Es handelte sich um einen weißen Lkw mit grau-silberner Plane und weiß-schwarzen ausländischen Kennzeichen. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

