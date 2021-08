Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto gestohlen

Arnsberg (ots)

In der Blumenstraße in Neheim wurde in einem Wohngebiet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein goldener VW-Touran gestohlen. Der Wagen vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt hat das Kennzeichen HSK-FB 987. Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor. Der Diebstahl wurde am Freitagmorgen bemerkt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell