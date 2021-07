Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen in Brilon

Brilon (ots)

Am Samstag, 31.07.2021, 01:00 Uhr, befuhr ein 18 jähriger Mann aus Brilon mit seinem PKW die B480 aus Richtung B516/Möhneburg in Richtung Brilon-Alme. In einem kurvigen Gefällstück vor Alme kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte der PKW zunächst einen Leitpfosten und anschließend einen Baum. Abschließend überschlug sich der PKW und kam neben der Fahrbahn zu liegen. Der 18 jährige Fahrer und sein 20 jähriger Beifahrer wurden dabei schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus Brilon. (als)

