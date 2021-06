Polizei Düren

POL-DN: Unbekannter alkoholisiert ins Krankenhaus

Jülich (ots)

Ein aggressiver und unter dem Einfluss von Alkohol stehender Mann musste von der Polizeiwache in ein Klinikum gebracht werden. Er hatte Beamte beleidigt und angespuckt.

Gegen 23:40 Uhr wurde Beamte der Polizewahe Jülich in die Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Dort sollte sich eine Person in verdächtiger Weise für parkende Fahrzeuge interessieren. Hinweise auf aufgebrochene Fahrzeuge erlangten die Bametn bei ihrer Suche nicht, doch sie trafen bei ihrer Suche auf einen stark alkoholisierten Mann. Er war der deutschen Sprache kaum mächtig, für Schimpfwörter übelster Sorte reichten die Sprachkenntnisse allerdings aus. Da seine Identität mangels Ausweisdokumenten vor Ort nicht festgestellt werden konnte, wurde er mit einem Streifenwagen zur Wache gebracht. Währen der Fahrt bespuckte er eine Beamtin und führte seine Beleidigungen fort.

Ziel des Aufenthalts auf der Wache war die Feststellung seiner Identität und eine Ingewahrsamnahme bis zur Ausnüchterung. Beide Maßnahmen konnten aufgrund der extremen Alkoholisierung des Unbekannten nicht durchgeführt werden, stattdessen musste er in ein Klinikum gebracht werden. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Widerstands und Beleidigung gefertigt, seine Identifizierung erfolgte am Donnerstagmorgen: es handelt sich um einen 42 Jahre alten Mann mit Wohnsitz in Titz.

