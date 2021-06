Polizei Düren

POL-DN: Achtung: Falscher Handwerker im Seniorenheim

Düren / Merzenich (ots)

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können. Nicht selten suchen sich die Täterinnen und Täter Seniorenwohnheime als Ziel für ihre Betrugsversuche aus. So auch am Dienstag in Niederau und Merzenich. . Gegen 16:30 Uhr klingelte ein vermeintlicher Handwerker an der Wohnung einer 95-jährigen Dame auf der Von-Aue-Straße und gab an, er wolle einen Wasserschaden überprüfen. Da der Betreiber des Seniorenstifts in Niederau, in dem die Wohnung sich befindet, derlei Termine im Voraus bekannt gibt, wurde die Bewohnerin misstrauisch und ließ den Mann nicht herein.

Nur kurze Zeit später, gegen 18:15 Uhr, meldete eine Seniorin aus der Burgstraße in Merzenich eine verdächtige Person. Die Geschichte, die der Fremde dort erzählte glich der Vorausgegangenen. In diesem Fall betrat der Mann die Wohnung, schaute sich in allen Zimmern um und verließ die Räumlichkeiten erst, nachdem die 86-Jährige drohte, die Heimleitung anzurufen.

Beide Frauen gaben an, der Mann sei circa 1,80 Meter groß, habe helle Haut und ein westeuropäisches Aussehen. Er hatte kurze, braune Haare und trug ein dunkles T-Shirt. Eine der beiden Betroffenen konnte des Weiteren angeben, der Mann habe gepflegt und sportlich ausgesehen. Er trug weder Bart noch Brille und sprach akzentfreies Deutsch.

Ob es sich in den beiden Fällen um dieselbe Person gehandelt hat, konnte noch nicht festgestellt werden.

Sollten Sie Hinweise auf den oder die Täter haben, dann wenden Sie sich mit Ihrer Aussage bitte unter 02421 949-8311 an die sachbearbeitende Beamtin oder unter der 02421 949-6425 an die Dürener Polizeileitstelle.

