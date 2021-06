Polizei Düren

POL-DN: Unfall bei Ampelausfall

Düren (ots)

Fällt eine Ampelanlage aus, so müssen sich Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer nach der zusätzlich angebrachten Beschilderung richten. Dies taten sie am Dienstagmittag an der Kreuzung der B56 mit der L271 auch, dennoch kam es zu einem Verkehrsunfall. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Die Lichtzeichenanlage an der großen Kreuzung zwischen Düren und Binsfeld war ausgefallen und Reparaturarbeiten bereits im Gange, als gegen 14:30 Uhr eine 70 Jahre alte Autofahrerin auf der L271 aus Binsfeld kommend auf den Kreuzungsbereich zufuhr. Sie beabsichtigte, geradeaus in Richtung Düren weiterzufahren. Ihren eigenen Angaben sowie Zeugenaussagen zufolge hielt sie zunächst an dem für sie geltenden Stop-Zeichen an und tastete sich anschließend langsam voran. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem auf der B56 aus Richtung Distelrath herannahenden Wagen. Dieses Fahrzeug touchierte anschließend einen weiteren Pkw, das Auto der Seniorin aus Nörvenich wurde auf eine Verkehrsinsel geschleudert und prallte dort gegen einen Ampelmast.

Die Nörvenicherin und ihr 66 Jahre alter Beifahrer wurden durch den Unfall verletzt und mussten mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge, ein 49-Jähriger aus Kreuzau und ein 37-Jähriger aus Nörvenich, blieben unverletzt.

Die polizeiliche Unfallaufnahme und damit verbundene Verkehrsbehinderungen dauerten etwa zwei Stunden. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen und dem Ampelmast wird auf über 25000 Euro geschätzt.

