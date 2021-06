Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Optiker-Geschäft

Düren (ots)

Zwischen Samstagmittag (19. Juni 2021) und Montagmorgen (21. Juni 2021) brachen Unbekannte in ein Optikergeschäft ein und entkamen nach der Tat unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Passantin meldete der Polizei am Montagmorgen gegen 07:20 Uhr eine eingeschlagenen Scheibe an dem Geschäft in der Dürener Schenkelstraße. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Täter die Schaufensterscheibe des Brillengeschäftes eingeschlagen und sich auf diesem Wege Zugang zum Verkaufsraum verschafft hatten.

Sie durchwühlten Schränke und Vitrinen und erbeuteten diverse Waren, Elektrogeräte und die Kasse. Scheinbar unbemerkt verließen sie danach den Tatort mit ihrem Diebesgut.

Die Inhaberin des Geschäfts gab an, die Räumlichkeiten am Samstagmittag gegen 14:05 Uhr nach Ladenschluss verlassen zu haben. Somit lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen eingrenzen.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, ihre Beobachtungen unter der 02421 949-6425 der Leitstelle der Polizei Düren mitzuteilen.

