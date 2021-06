Polizei Düren

POL-DN: Sicher im Urlaub - Beratungsstand der Kriminalprävention in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale

Kreis Düren (ots)

Bald beginnen die Sommerferien und damit die Urlaubszeit. Unsere Sicherheitsberater der Kriminalprävention beraten Sie gemeinsam mit der Verbraucherzentrale kostenlos zu allen Themen rund um die schönste Zeit des Jahres.

Am Donnerstag, den 24. Juni 2021, erhalten Sie in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr in Düren auf dem Ahrweiler Platz / Ecke Markt unter anderem zu folgenden Themen wichtige Tipps und Hinweise:

- Vorsicht bei der Buchung - Damit der Urlaub nicht zum Alptraum wird - Urlaubszeit ist Einbruchszeit - Sichern Sie Ihr Zuhause - Sicher unterwegs - Schützen Sie sich vor Taschendiebstahl

Natürlich können Sie auch einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren. Wenden Sie sich unter der Rufnummer 02421 949-8711 an Polizeihauptkommissar Markus Gerhold oder schreiben Sie eine E-Mail an KKKPO.Dueren@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell