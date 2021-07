Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Einbruch/ Täter werfen Tür von Bäckerei ein

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (09. Juli 2021) zwischen 00 Uhr und 02 Uhr die Eingangstür einer Bäckerei am Eltener Markt mit einem Stein. Zuvor versuchten die Unbekannten die Stahltür auf der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln, dies gelang aber nicht. Ob die Täter etwas mitgenommen, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

