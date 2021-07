Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Diebstahl aus PKW/ Unbekannte schlagen Scheibe ein

Geldern (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Sonntag, 17 Uhr, bis Mittwoch (07. Juli 2021), 10.15 Uhr, die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten u.a. ein Fernglas, eine Taschenlampe, einen Kompass sowie Münzgeld. Der Suzuki Jimmy parkte auf dem Krankenhausparkplatz an der Clemensstraße. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell