POL-DH: --- Fahrzeugdiebstahl in Ehrenburg - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Engeln - Einbrecher in Weyhe gestört

Barnstorf - Vorfahrt missachtet

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag in der Osnabrücker Straße wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 14.05 Uhr wollte eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus der Walsener Straße nach links auf die B 51 einbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw eines 21-jährigen Fahrers, der die B 51 in Richtung Diepholz befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Pkw, bei dem die 66-jährige Fahrerin und ihr 13-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. An den Pkw entstand ein Schaden von insgesamt rund 9000 Euro.

Ehrenburg - Fahrzeugdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 07:00 Uhr, haben Unbekannte einen zum Verkauf angebotenen Kleintransporter der Marke Opel Vivara entwendet. Das Fahrzeug stand abgemeldet auf dem Gelände eines Autohauses in Ehrenburg, Hauptstraße, zum Verkauf. Von einem ebenfalls dort abgestellten baugleichen Kleintransporter wurden die Kennzeichenschilder entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 18000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Weyhe - Versuchter Einbruch

Am 25.11.2020, in der Zeit von 18.30 Uhr-19.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsam, über ein rückwärtig gelegenes Fenster, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Erichshof, Hombachstraße, zu verschaffen. Sie wurden vermutlich durch den Bewohner bei der Tatausführung gestört und flüchteten unerkannt.

Twistringen - Drogenfahrt

Bei einer 48-jährige Twistringerin wurde Freitagnacht gegen 2.30 Uhr der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Die Twistringerin fiel auf, weil sie mit ihrem PKW am Straßenverkehr teilgenommen hat, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv, das Ergebnis der Blutprobe steht noch aus. Nun muss sie mit mehreren Strafverfahren rechnen.

Engeln - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Eine 39-jährige Verdenerin ist am Donnerstag um 14.40 Uhr in Engeln auf der Sulinger Straße in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und kam dadurch auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie frontal mit einem entgegen kommenden, 72-jährigen PKW-Fahrer aus Sudwalde. Durch den frontalen Zusammenprall wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. An beiden Pkw entstand wahrscheinlich Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 10000 Euro.

