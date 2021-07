Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unbekannte beschmieren Spielplatz mit Graffitis

Weeze (ots)

Weeze Unbekannte Täter haben am Samstag (03. Juli 2021) gegen 16 Uhr auf einem Spielplatz an der Weezer Straße in Weeze mit Spraydosen gewütet.

Nach ersten Zeugenhinweisen haben vier unbekannte Jugendliche eine Vielzahl von Spielgeräten, Sitzbänken, sowie einen Baum und eine Mülltonne mit verfassungswidrigen Schriftzügen und Symbolen beschmiert.

Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren handeln.

Einer der männlichen Täter ist circa 1,70m bis 1,80m groß, mit kräftiger Statur und blonden Haaren. Er trug ein blaues Shirt und eine blaue Hose. Der andere Tatverdächtige ist schlank und trug ein grünes Shirt.

Eine der vermutlich jugendlichen Frauen hat blonde Haare und eine Zahnspange. Sie war mit einer grauen Jogginghose, sowie einem grauen Shirt bekleidet. Die andere Tatverdächtige hat kurze Haare und trug eine Jeans.

Der polizeiliche Staatsschutz Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Täterhinweise geben können. Hinweise werden unter Telefon 02151 6340 erbeten. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell