Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Besitzer eines E-Bikes gesucht

Bild-Infos

Download

Kleve (ots)

Bereits in der Nacht zu Donnerstag (17.06.2021) stellten Unbekannte ein Damen-E-Bike der Marke Camelo in einem Vorgarten an der Pappelstraße ab.

Nach ersten Ermittlungen wurde das rot-silberne Damenrad mit einer blaugemusterten Gepäcktasche bislang nicht als gestohlen gemeldet.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen, um das E-Bike wieder an den rechtmäßigen Besitzer zu übergeben. Hinweise werden unter 02821 5040 entgegengenommen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell