Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Polizei sucht Zeugen nach unerlaubten Drohenflug

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag (18. Juni 2021) gegen 22 Uhr eine Drohne im Bereich des Weiherweg gesehen haben. Zwei Anwohnerinnen informierten die Polizei über die unbekannte Drohne, die das Anwesen und die beiden Frauen filmte. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, wurde die Drohne bereits an mehreren Tagen um den 18. Juli 2021 gesichtet. Die Ermittlungen zum Drohenpiloten dauern an, weshalb die Kriminalpolizei Emmerich weitere Zeugen sucht. Hinweise werden erbeten unter Telefon 02822 7830. (as)

