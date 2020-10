Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim) Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Haßloch (ots)

In der Zeit von 07.10.2020, 14:00 Uhr bis 10.10.2020, 10:10 Uhr kam es in Meckenheim, Auf der Höhe, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der/die unbekannte(n) Täter gelangten über ein aufgebrochenes Fenster ins Haus, wo anschließend alle Räumlichkeiten durchwühlt wurden. Es wurden zwei Steiff-Teddybären im Gesamtwert von ca. 200,- Euro erbeutet. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch (Tel. 06324/9330, Email: pihassloch@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

