Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Unfallflucht

Haßloch (ots)

Am Samstag, 10.10.2020, zwischen 08:00 Uhr und 10:30 Uhr, kam es in der Langgasse zu einem Verkehrsunfall. Ein(e) unbekannte(r) Unfallverursacher(in) beschädigte ein am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW (VW Polo)im linken Frontbereich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung zu setzen (Tel. 06324/9330, Email: pihassloch@polizei.rlp.de).

