Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 600 Autofans verursachten Großeinsatz der Polizei in Mülheim an der Ruhr

Essen (ots)

45475 MH-Dümpten: Etwa 600 Autofans mit ungefähr 300 PKW verursachten am Freitagabend (04.09.2020) gegen 21:50 Uhr einen Großeinsatz der Polizei auf dem Parkplatz eines Gewerbegebietes am Heifeskamp im Ortsteil Dümpten. Die Personen hatten sich zuvor in sozialen Netzwerken verabredet und waren aus dem gesamten Ruhrgebiet sowie dem Rheinland nach Mülheim an der Ruhr angereist. Da ganz offenbar massiv gegen das Infektionsgesetz verstoßen wurde, informierten Passanten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese tatsächlich eine Vielzahl von Personen fest, die nah beieinander standen, den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht einhielten, keinen Mund-Nasenschutz trugen und somit in großer Anzahl gegen das Infektionsgesetz verstießen. Mit Unterstützung von Polizeikräften aus anderen Inspektionen und der Bereitschaftspolizeihundertschaft stellten die Polizisten die Personalien der Beschuldigten fest und dokumentierten die Gesetzesverstöße auch durch Videoaufzeichnungen. Es ist zu erwarten, dass nach der Auswertung der Aufnahmen noch eine große Anzahl von Ordnungswidrigkeitenanzeigen vorgelegt wird. Allen angetroffenen Personen wurde ein Platzverweis erteilt, dem diese widerstandslos nachkamen und die Örtlichkeit verließen. /TW

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1060 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell