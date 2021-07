Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Diebstahl/ Täter entwenden Fleisch aus Grillfleischautomat

Rees-Empel (ots)

Unbekannte Täter schlugen vermutlich mit einem Stein die Scheibe an einem Grillfleischautomaten, der an der Straße Am Hurler Meer steht, ein und entwendeten diverses Grillgut. Der Automat wurde massiv beschädigt. Die Kripo sucht Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag (06. Juli 2021) verdächtige Feststellungen gemacht haben. Hinweise können telefonisch bei der Kriminalpolizei in Emmerich unter 02822 7830 abgegeben werden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell