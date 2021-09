Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Lagerhalle

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in eine Lagerhalle an der Seeschleusenstraße eingedrungen. Sie durchtrennten eine Umzäunung zum Betriebsgelände, drangen in die Halle ein und suchten nach Wertsachen. Was sie genau entwendet haben, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell