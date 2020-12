POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim - Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts - Tatverdächtiger in U-Haft

Polizeiinspektion Hildesheim

HILDESHEIM - (jpm)Nachdem es in der Nacht zum 19.12.2020 im Bereich der Goslarschen Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, bei der ein Beschuldigter einem männlichen Opfer u.a. mehrere, heftige Tritte gegen den Kopf versetzt haben soll, führen Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim ein Strafverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Die genauen Hintergründe der Tat sind bisher nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bisher vorliegenden Erkenntnissen zufolge soll sich der Vorfall am 19.12.2020, um kurz vor 01:00 Uhr, auf der Fußgängerbrücke, die über die Straße Am Kreuzfeld führt, ereignet haben. Zwei 23 und 25 Jahre alte Männer aus Hildesheim sollen auf einen 18-jährigen sowie einen 19-jährigen, beide ebenfalls aus Hildesheim, getroffen sein. Im Verlauf eines Gespräches habe sich ein Streit entwickelt, im Rahmen dessen der 18-jährige den 25-jährigen mit mehreren Faustschlägen traktiert habe, so dass dieser zu Boden gegangen sei. Hiernach soll der Tatverdächtige dem Opfer mehrere, heftige Tritte gegen den Kopf zugefügt haben. Der 25-jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste später einem Krankenhaus zugeführt werden.

Der Versuch des 23-jährigen, seinem Begleiter zu helfen, sei durch den 19-jährigen vereitelt worden, indem dieser den 23-jährigen festgehalten und ebenfalls geschlagen haben soll.

Nachdem es dem 23-jährigen schließlich gelungen sei, sich loszureißen und vom Tatort zu flüchten, alarmierte er die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten wurden zunächst die beiden Opfer angetroffen. Im Rahmen einer Fahndung gelang es anschließend, den 19-jährigen im Nahbereich des Tatortes festzunehmen.

Der 18-jährige konnte im Laufe des Tages an seiner Wohnschrift ebenfalls festgenommen werden.

Das Amtsgericht Hildesheim erließ, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Anschließend wurde er einer Jugendanstalt zugeführt.

Der 19-jährige wurde indes nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am 19.12. 2020 entlassen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil des 23-jährigen ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die Auseinandersetzungen eventuell beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

