Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt/Gödringen - Papiercontainer brennt

HildesheimHildesheim (ots)

Gödringen - (jb) Durch die freiwillige Feuerwehr musste am Samstag, 19.12.2020, gg. 14.25 Uhr, ein in Brand geratener Papiercontainer in der Gödringer Str. gelöscht werden. Durch das schnelle Eingreifen entstand ein nur geringer Schaden von ca. 200 Euro. Der Brandursache ist bislang ungeklärt. Zeugen beobachteten jedoch 3 Kinder, die vom Brandort wegliefen. Zeugen werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter der Tel.: 05066/985115 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell