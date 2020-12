Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung in Bodenburg -Zeugenaufruf-

HildesheimHildesheim (ots)

Bodenburg-(hei)Bereits in der Zeit von Montag, 14.12.2020, auf Dienstag, 15.12.2020, kam es in Bodenburg, an der Bushaltestelle der L490, zu einer Sachbeschädigung an einer Skulptur. Hier wurde der Planet Pluto, zur sogenannten Planetenstraße Bad Salzdetfurth gehörend, durch eine oder mehrere bislang unbekannte Personen mutwillig beschädigt, in dem der Planet mitsamt seines Sockels aus dem Erdreich gerissen wurde. Der entstandene Schaden wird durch den Kultur-und Verschönerungsverein Bad Salzdetfurth auf ca.100 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell