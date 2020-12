POL-HI: Verkehrsunfallflucht zwischen Betheln und Heyersum

Polizeiinspektion Hildesheim

(hau) Am frühen Morgen des 18.12.2020 kam es gegen 06.45 Uhr zwischen Betheln und Heyersum zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines Opel Corsa beschädigt.

Nach Angaben der meldenden Unfallbeteiligten befuhr diese gegen 06.45 Uhr mit ihrem Opel Corsa die sogenannte 'Heyersumer Senke' von Betheln kommend in Fahrtrichtung Heyersum. Kurz nach dem Parkplatz kam ihr auf gerader Strecke ein heller PKW entgegen, welcher zu weit auf ihrer Fahrbahn fuhr. Es kam zu einer Berührung der Außenspiegel, bei welcher der Außenspiegel des PKW Opel Corsa beschädigt wurde. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 50 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, oder bestenfalls der Verursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei in Elze (05068-93030) in Verbindung zu setzen.

