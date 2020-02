Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auffahrunfall aufgrund Glätte

Recklinghausen (ots)

Heute um kurz nach 9 Uhr befuhr ein 49-jähriger Lkw-Fahrer aus Herne die Martin-Luther-Straße. An einer Rotlicht zeigenden Ampel musste er abbremsen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam der Lkw jedoch nicht rechtzeigtig zum stehen und fuhr auf einen 61-jährigen Pkw-Fahrer aus Dorsten auf, der an der Ampel bereits wartete. Bei den Zusammenstoß verletzte sich der 61 Jährige leicht. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

