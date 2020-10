Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 1 im Bereich Lohne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück am Mittwoch, 14. Oktober 2020, gegen 10:05 Uhr.

Eine 45-Jährige Frau aus Osnabrück befuhr zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage mit ihrem weißen Audi Avant den rechten Fahrstreifen und beabsichtigte kurz vor der Anschlussstelle Lohne, einen Lkw zu überholen. Als sie hierzu auf den mittleren Fahrstreifen fuhr, kollidierte sie mit einem Pkw, der mutmaßlich vom linken Fahrstreifen auf den mittleren wechselte. Im Anschluss an den seitlichen Zusammenstoß konnte die Osnabrückerin beobachten, wie sich ein blauer Kleinwagen, eventuell ein Opel Corsa, mit dem Kennzeichenfragment OH oder OHA weiter in Richtung Osnabrück entfernte.

Entlang der Fahrerseite des weißen Audis entstand hoher Sachschaden, der auf etwa 10.000 Euro geschätzt wurde. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Des Weiteren wurde die Fahrerin durch die seitliche Kollision leicht verletzt.

Zeugen, die Angaben zum unfallflüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435/9316-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn

Telefon: 04435/9316-0

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

