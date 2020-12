Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Sachbeschädigung an Pkw

HildesheimHildesheim (ots)

Sarstedt, Weichstr.(al) In der Zeit von Donnerstag, 17.12.20, 06:20 Uhr, bis Freitag, 18.12.20, 08:00 Uhr hat ein bisher unbekannter Täter einen in der Nähe der Rettungswache abgestellten grauen Opel Astra eines Sarstedters an der Fahrerseite zerkratzt. Wer Angaben zum möglichen Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

