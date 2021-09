Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Bewohnerin verscheucht Einbrecher

Walchum (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag versucht in ein Wohnhaus an der Straße Dullgarten einzudringen. Gegen 3 Uhr drückten sie eine Schlafzimmerjalousie hoch und weckten dabei eine Bewohnerin. Diese schaltete das Licht ein, worauf die Täter flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell