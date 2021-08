Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050821-598: Exhibitionist im Froweinpark

Radevormwald (ots)

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der sich am vergangenen Sonntag (1. August) einer jungen Frau in unsittlicher Weise gezeigt hat. Die 24-Jährige aus Radevormwald hatte sich gegen 15.40 Uhr mit ihrer Tochter an einer Bank im Froweinpark nahe der Bushaltestelle Bergerhof (Elberfelder Straße) aufgehalten. Dabei bemerkte sie einen Mann, der zunächst mehrfach an ihr vorbei ging und schließlich an einem Busch in der Nähe masturbierte. Kurz darauf stieg der Verdächtige an der Bushaltestelle in einen Bus der Linie 671 und entfernte sich.

Der Tatverdächtige war nach Angaben der Geschädigten etwa 25 - 30 Jahre alt, von moppeliger Statur, augenscheinlich südländischer Herkunft und hatte schwarzes Haar. An Kleidung trug er ein rotschwarzes T-Shirt mit Blumenmuster, eine kurze Bluejeans und rotschwarze FlipFlops.

Hinweise zu dem Mann nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

