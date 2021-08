Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050821-597: Unfallflucht in der Weststraße

Wipperfürth (ots)

Eine Delle sowie Kratz- und Lackspuren hat am Montag (2. August) eine Frau aus Wipperfürth an ihrem in der Weststraße geparkten Mazda vorgefunden.

Die 36-Jährige beobachtete gegen 11.30 Uhr, wie eine etwa 35-40 Jahre alte Frau mit ihrem silbernen Wagen mit GM-Kennzeichen in der Straße rangierte und sehr nah an den Mazda zurücksetzte. Anschließend stieg die Frau aus, ging um den Wagen herum, bevor sie losfuhr. Die Unbekannte Fahrerin war 169 cm groß und hat dunkle Haare.

Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell