Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Zeugen nach Unfallflucht in Kantstraße gesucht

Bramsche (ots)

In der Kantstraße beschädigte ein Unbekannter am Sonntag einen ordnungsgemäß auf dem Seitenstreifen abgestellten VW Polo und flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der oder die Flüchtige war zwischen 00.15 und 09.30 Uhr mit vermutlich einem weißen Fahrzeug in Richtung Marienstraße unterwegs und touchierte in Höhe einer Garagenzufahrt den schwarzen Kleinwagen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, aber auch der Verursacher, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

