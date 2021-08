Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Brand in der Bielefelder Straße - Zweifamilienhaus nach starker Rauchentwicklung unbewohnbar

Bad Iburg (ots)

Am Sonntagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Bielefelder Straße gerufen. Gegen 20 Uhr entdeckte eine 22-jährige Autofahrerin eine Rauchentwicklung aus einem Kellerfenster eines Wohnhauses und wählte den Notruf. Die Freiwillige Feuerwehren aus Bad Iburg und Glane machten sich sofort auf den Weg und stellten vor Ort fest, dass es in einem Kellerraum des Zweifamilienhauses zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Die Bewohner des Hauses befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem hauseigenen Garten und blieben allesamt unverletzt. Der Feuerwehr gelang es, den Brand vollständig zu löschen. Aufgrund starker Rußablagerungen im gesamten Gebäude ist dieses zunächst nicht bewohnbar. Die Hauseigentümer wurden zeitweise bei Bekannten und in einem nahegelegenen Hotel untergebracht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte die brandbetroffenen Kellerräume. Ein technischer Defekt kann als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Während der Löscharbeiten wurde die Bielfelder Straße voll gesperrt.

