Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall in der Sutthauser Straße

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag (14.15 Uhr) befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Opel die Sutthauser Straße in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Kreuzung zur Eduard-Pestel-Straße wechselte der Osnabrücker kurz vor der Ampel auf den Linksabbiegerstreifen und bremste sein Fahrzeug aufgrund des Rotlichts für Linksabbieger plötzlich stark ab. Ein hinter dem 36-Jährigen auf der Geradeausspur fahrender 27-Jähriger konnte nicht mehr reagieren und fuhr mit seinem KIA auf den Opel auf, der mit seinem Heck noch auf der Geradeausspur stand. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 29-jährige Beifahrerin des Opels und der 27-jährige KIA-Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen sind Sachschäden entstanden. Sie wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen.

