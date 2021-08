Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Mercedesfahrer weicht Reh aus und prallt gegen eine Stützmauer - 53-Jähriger verletzt sich leicht

Berge (ots)

Am frühen Samstagmorgen (5.45 Uhr) befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes die Kettenkamper Straße. In Höhe der Draisinenbrücke überquerte laut Angaben des Mannes aus Bergen plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Um eine Kollision mit dem Tier zu verhindern, wich der 53-Jährige aus und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mercedes prallte gegen die Stützmauer der Bahnbrücke und blieb stark beschädigt stehen. Dabei verletzte sich der Bergener leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Reh flüchtete unverletzt.

