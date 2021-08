Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: 12-Jährige nach Unfall auf der Hauptstraße leicht verletzt

Berge (ots)

Am frühen Freitagnachmittag (14.45 Uhr) befuhr ein 36-Jähriger aus Berge mit seinem Renault samt Anhänger die Hauptstraße in Richtung Ortseingang. Parallel hierzu fuhr eine 12-jährige Radfahrerin auf dem Radweg in gleiche Richtung. Als das Mädchen in Höhe der Hausnummer 55 plötzlich nach links ausbrach um die Straße zu kreuzen, kollidierte sie mit dem Anhänger des auf ihrer Höhe fahrenden Renaults. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 12-jährige aus Berge leicht. Alarmierte Rettungskräfte versorgten sie und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen sind Sachschäden entstanden.

