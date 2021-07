Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Unbekannter stielt Werkzeug aus geparktem Sprinter - Polizei sucht Zeugen

Bissendorf (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag (16 Uhr) und Freitagmorgen (6.45 Uhr) ist ein weißer Transporter in das Visier eines Unbekannten geraten. Der Täter baute zunächst ein Dreiecksfenster des in der Straße "Zum Eistruper Feld" in Höhe der Hausnummer 1 abgestellten Sprinters aus. Im Anschluss daran löste der Unbekannte die Handbremse des Fahrzeuges, um dieses einige Meter von einer Laterne wegbewegen zu können. Schließlich öffnete der Dieb die verschlossenen Türen der Ladefläche und nahm mehrere Werkzeuge aus dem Transporter an sich. Mit dem Diebesgut entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei aus Melle unter 05422/920600 entgegen.

