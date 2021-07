Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/Wissingen: Feuerwehr löschte Garagenbrand

Bissendorf (ots)

Am Freitagmorgen ist es in der Straße "Kollegienwall" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 10 Uhr entdeckte eine 44-jährige Anwohnerin ein Feuer in ihrer Garage und wählte den Notruf. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schledehausen, Jeggen und Ellerbeck waren schnell mit einer Vielzahl von Kräften vor Ort und konnten die Flammen vollständig löschen. Es wurde niemand verletzt. Eine zweite angrenzende Garage wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Es ist ein Gebäudeschaden von circa 20.000 Euro entstanden.

