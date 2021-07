Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Essen auf Herd löst Rauchmelder aus

Osnabrück (ots)

Bewohner eines Mehrparteienhauses an der Wassermannstraße bemerkten am frühen Freitagmorgen, gegen 01.30 Uhr, den Alarm eines Rauchmelders und alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und die Beamten eintrafen, stellten sie im ersten Obergeschoss Brandgeruch fest und die Feuerwehr öffnete gewaltsam die Wohnungstür. In der Wohnung konnte die 29-jährige Mieterin schlafend angetroffen werden, die Essen auf dem Herd vergessen hatte. Die Feuerwehr kühlte das Kochgeschirr und lüftete die Wohnung. Die junge Frau wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell