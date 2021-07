Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Unbekannte entwenden Pedelec - Polizei sucht Zeugen

Quakenbrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in der Goethestraße ein hochwertiges Pedelec des Herstellers "Flyer" entwendet. Zwischen 3 Uhr und 6.45 Uhr näherten sich die Täter dem Fahrradständer vor dem Haupteingang des christlichen Krankenhauses, an dem das anthrazitfarbene Zweirad abgestellt wurde. Die Diebe knackten das zur Sicherung angebrachte Schloss und entfernten sich mit dem Pedelec in unbekannte Richtung. Die Polizei aus Quakenbrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrrades geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05431/907760 zu melden.

