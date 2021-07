Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw-Diebstahl im Zeisigweg - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Mittwochabend (20 Uhr) und Donnerstagmorgen (10.40 Uhr) haben Unbekannte im "Zeisigweg" einen schwarzen Toyota des Typs "RAV4" gestohlen. Das in Höhe der Hausnummer 15 geparkte Fahrzeug war mit einem Fahrradträger versehen, auf dem sich zwei Fahrräder in den Farben silber und weiß befanden. Die Täter entfernten sich anschließend mit dem SUV samt Fahrradträger in unbekannte Richtung. Möglicherweise wird das Fahrzeug noch mit den originalen Kennzeichen OS-JE 93 geführt. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Verbleib des Toyotas geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 oder -3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell