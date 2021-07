Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Schwerer Unfall in der Artlandstraße

Quakenbrück (ots)

Am Mittwochabend ist es in der Artlandstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 19.10 Uhr war eine 61-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Artlandstraße in Fahrtrichtung Mimmelager Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 31 fuhr ein 68-Jähriger Radfahrer plötzlich von dem rechten Radweg auf die Straße, ohne vorher auf den Verkehr zu achten. Die Autofahrerin aus Haselünne reagierte schnell und leitete eine Vollbremsung ein. Trotz zusätzlichem Ausweichmanöver kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Golf und dem Radfahrer aus Quakenbrück. Der 68-Jährige zog sich dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Weil ein deutlicher Alkoholgeruch bei dem Verletzten wahrgenommen wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft Osnabrück die Entnahme einer Blutprobe an. An beiden Fahrzeugen sind Sachschäden entstanden.

