Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Unfallverursacher flüchtete - Polizei sucht Zeugen

Bissendorf (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es in der Bahnhofstraße, in Höhe der Hausnummer 28a, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 16.45 Uhr und 18.30 Uhr kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit einem braunen Volvo V40, der auf dem Parkplatz der örtlichen Volksbankfiliale parkte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von dem Parkplatz, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Bissendorf unter 05402/985490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell