POL-RE: Waltrop: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag verletzten mehrere Männer einen 27-jährigen Mann aus Waltrop in einer Waltroper Unterkunft durch mehrere Schläge und Messerstiche. Aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen wurde er notoperiert. Die Ermittlungen der Polizei werden im Rahmen einer Mordkommission geführt und dauern weiterhin an.

Für die Staatsanwaltschaft Bochum:

Maibaum, Staatsanwalt

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Busan,Kriminalhauptkommissarin

