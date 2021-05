Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß mit Radfahrer

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Waterkampstraße/Prosperstraße sind am Dienstagnachmittag ein Auto- und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Ein 24-jähriger Radfahrer aus Bottrop wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer gegen 14.45 Uhr auf dem Radweg der Prosperstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs - offensichtlich aber auf der falschen Radwegseite. Der 60-jährige Autofahrer aus Gelsenkirchen fuhr auf der Waterkampstraße und wollte auf die Prosperstraße. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

