POL-RE: Dorsten: Zusammenstoß an Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Hellweg/Vennstraße sind am Dienstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Ein Säugling, der mit in einem der Autos saß, wurde zur weiteren Untersuchung bzw. Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 32-jährige Autofahrerin aus Dorsten gegen 17.05 Uhr auf der Vennstraße Richtung Halterner Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit kam eine 64-jährige Autofahrerin aus Dorsten von rechts aus dem Hellweg gefahren. Bei dem Zusammenstoß blieben die beiden Fahrerinnen unverletzt, allerdings wurde das Baby der 32-Jährigen, das mit im Auto war, in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand rund 5.500 Euro Sachschaden.

