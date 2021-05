Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Frau stürzt in Linienbus, weil Fahrer stark bremsen muss

Recklinghausen (ots)

Im Kreisverkehr Hagemer Kirchweg/Wiesenstraße ist am Dienstagmittag eine Frau in einem Linienbus gestürzt. Dabei wurde die 74-Jährige aus Datteln schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der 49-jährige Busfahrer gegen 12.45 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit einem Auto zu verhindern, das bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Sachschaden entstand nicht.

