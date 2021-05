Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auffahrunfall auf der Bahnhofstraße

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Bahnhofstraße wurde am Dienstagnachmittag ein 20-jähriger Autofahrer aus Marl leicht verletzt. Der junge Mann war gegen 17.15 Uhr in Richtung Sinsen unterwegs. Als er bremste, weil er abbiegen wollte, fuhr eine 47-jährige Autofahrerin aus Haltern am See auf sein Auto auf. Dabei wurde der 20-jährige verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

