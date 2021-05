Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Zeugen gesucht - Jugendlicher geschlagen

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend verletzten zwei Jugendliche einen 17-jährigen Waltroper durch Schläge. Nach ersten Erkenntnissen setzten sie auch einen Schlagstock ein. Tatörtlichkeit ist ein Park an der Messingfeldstraße. Der junge Mann war leicht verletzt und wurde von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt. Zu den Hintergründen kann noch nichts gesagt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden (0800 2361 111).

